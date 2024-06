Tutto esaurito per la serata in onore di Sara Scimmi

La serata “E lucevan le stelle” in onore di Sara Scimmi ha registrato il tutto esaurito, iniziativa condivisa e supporta da Maestri lirici di alto profilo che hanno intonato nella piazza principale di Castelfiorentino famose arie di opere, fino all’intramontabile “O sole mio” con la partecipazione straordinaria del Maestro Alberto Veronesi.

Dispiace non aver potuto rendere ancora più ampia e partecipata la serata in quanto abbiamo dovuto strettamente attenerci all’area di suolo pubblico in concessione alla pizzeria alla quale è stato richiesto l’immediato adempimento di alcune irregolarità burocratiche che erano rimaste irrisolte fini al giorno prima, pena l’annullamento dell’evento, imprevisti che hanno chiaramente complicato il via libera alla realizzazione.

La polizia municipale, poi, che viene inviata il giorno antecedente a misurare e segnalare dove è obbligatorio rimanere circoscritti con i tavoli pena una sanzione, rasenta l’assurdità e il cattivo gusto quando l’organizzazione era chiaramente culturale e di solidarietà a cui tutti avrebbero potuto partecipare e contribuire All’interno di quell’area circoscritta si è svolta una serata libera dove si è sottolineato che la cultura deve creare ponti e non divisioni.

L’obiettivo è allargare i nostri confini senza creare barriere quando si parla di musica e di cultura, eventi che rendono grande tutta Castelfiorentino e su cui non devono esserci divisioni.