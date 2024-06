10k Run Empolese, grandissima vittoria di Samuele Oskar Cassi

Empoli ha vissuto un’altra domenica di grande podismo, per la terza edizione della 10K Run Empolese. La gara, intitolata alla memoria di Enrico Camangi e inserita nel calendario Uisp, era alla sua terza edizione e ha richiamato tantissimi appassionati sempre più convinti del valore della distanza dei 10 km, ormai diventata una delle più frequentate nel panorama podistico non solo italiano.

Il percorso completamente pianeggiante ha esaltato le qualità di Samuele Oskar Cassi (Atl.Calenzano) che ha chiuso in 32’48” prevalendo per 13” su Andrea Maggini (Sempredicorsa) e su Saverio Messina (Atl.Castello) classificati nell’ordine. Quarta posizione per Andrea Nannizzi (GP Parco Alpi Apuane) a 1’18”, quinta per Andi Dibra (Pol.Chianciano) a 1’24”. In campo femminile prima piazza per Hodan Mohamud Mohamed (Atl.Castello) in 35’39” davanti alla rumena Mihaela Robu (Asdc Silvano Fedi) a 1’45” e a Martina Mantelli (Toscana Atl.Empoli), sul podio come lo scorso anno, a 2’54”.

I partecipanti hanno riservato molti complimenti alla Podistica Empolese 1986, chiamata alla responsabilità organizzativa, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Empoli. L’utilizzo dello Stadio Castellani, appena “liberato” dagli impegni della squadra calcistica si è rivelato ancora una volta fondamentale per la riuscita della manifestazione, già lanciata verso l’edizione del prossimo anno.

Fonte: Ufficio Stampa