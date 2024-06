Auto si ribalta di notte in Fi-Pi-Li vicino Montopoli

Incidente in piena notte lungo la Fi-Pi-Li, due persone ferite. Il sinistro è avvenuto verso le 2 di domenica 2 giugno nel tratto vicino allo svincolo di Montopoli in Val d'Arno. Per motivi ancora da chiarire una vettura ha perso il controllo e si è ribaltata.

I sanitari inviati dal 118 hanno prestato le cure alle due persone presenti a bordo del mezzo, uno dei quali ha diciannove anni. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche la polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco di Pisa che ha messo in sicurezza l'auto incidentata.