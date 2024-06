Fine consiliatura per Ramello e Testai: "Anni di opposizione costruttiva"

Con la seduta di Consiglio Comunale del 22 maggio 2024, abbiamo sostanzialmente concluso il nostro mandato di consiglieri comunali presso il Comune di Fucecchio.

In questi 5 anni abbiamo svolto la nostra attività con impegno e competenza, presenziando agli 80 Consigli Comunali, alle Commissioni Consiliari, presentando 75 interrogazioni, 40 mozioni ed interpellanze.

Abbiamo esercitato il nostro diritto di accesso agli atti dell’amministrazione e informato la cittadinanza degli esiti della nostra attività attraverso continui comunicati ed articoli di stampa.

La nostra è stata un opposizione costruttiva che ha cercato di indicare all’amministrazione misure di intervento sempre migliorative nell’esclusivo interesse della cittadinanza fucecchiese.

I 5 anni di mandato che sta andando alla conclusione non ci restituiscono una città dove tutto va bene, come pensano coloro che si ostinano a non ammettere i problemi che sono sotto gli occhi di tutti.

Questi sono stati anni difficili che certo hanno riguardato tutta l’Italia ed il mondo, ma le scelte o le non scelte fatte dall’amministrazione uscente ed addirittura da quelle precedenti, hanno avuto un impatto a nostro avviso negativo sotto moltissimi profili. Le aliquote dei tributi comunali sono al massimo da anni, la tariffa rifiuti, che incide pesantemente su famiglie ed attività commerciali, oltre ad essere gravosa, non viene riscossa dal Comune per oltre 5.000.000 di euro, e questi sono crediti che non si è fatto molto per recuperare, come niente è stato fatto per contrastare l’abbandono di rifiuti e l’evasione.

Il commercio del centro cittadino è stato penalizzato da politiche urbanistiche che hanno privilegiato la grande distribuzione a favore delle aree periferiche.

Non ultima l'istituzione di spazi di sosta a pagamento che scoraggiano coloro che, nonostante sorvolino su atteggiamenti poco civili tenuti in Piazza Montanelli dove tutto è permesso, visto che non esiste nessuno che si occupi di far rispettare i divieti e vigili sul decoro , vorrebbero recarsi a fare shopping.

Il lassismo con cui l'amministrazione ha pensato alle attività commerciali, va di pari passo alla mancata valorizzare del centro storico, completamente abbandonato nel corso degli anni, senza interventi di rilievo, senza una programmazione di interventi pubblici, tutti rinviati ai progetti finanziati con i fondi PNRR che si auspica vengano realizzati.

Fucecchio non ha un proprio corpo di PM che oggi viene gestito dalla Unione dei Comuni EV, questo Ente non ha avuto la capacità di programmare le assunzioni necessarie tanto che ad oggi risulta sotto organico e quindi assente sui territori, dove, sempre più evidenti sono presenti fenomeni di criminalità e degrado. Sono sotto gli occhi di tutti fenomeni di spaccio e microcriminalità sia nelle frazioni ma anche nel pieno centro della città di Fucecchio. Le scelte in materia di opere pubbliche, peraltro pochissimo realizzate nel corso degli anni a causa della incapacità nell’intercettare fonti di finanziamento, sono e rischiano di essere, oltre che gravose per le casse comunali, inutili e male programmate. Ci riferiamo ad esempio alla pista ciclabile di viale Colombo, dove esisteva un bel viale alberato oggi deturpato per fare posto ad una viabilità non necessaria e veramente impattante. Ci preoccupa molto la prospettiva della realizzazione del parcheggio sotterraneo in Parco

Corsini, un opera a nostro avviso sbagliata, a differenza di altre giuste non fatte e da realizzare con urgenza quali quelle necessarie alla salvaguardia dal rischio idrogeologico. Meglio sarebbe che la Regione Toscana visti anche gli eventi del novembre 2023, finanziasse quelle e non il parcheggio di via Sbrilli.

La crisi economica sta mordendo questi territori, dove esiste l’eccellenza del comparto conciario e calzaturiero che tanto benessere ha creato in passato, ma la variante della zona industriale di Ponte a Cappiano per l’ampliamento delle zone conciarie è addivenuta alle nostre proposte del 2014, con anni di ritardo e chi avrebbe voluto investire qui ha ovviamente optato per territori limitrofi.

Queste brevi considerazioni sull’operato di chi ha amministrato in questi anni, ci rendono una realtà che abbiamo cercato di migliorare con la nostra attività di consiglieri comunali di opposizione e ben consapevoli qualora, all’esito delle prossime amministrative fosse la coalizione di centro-destra a vincere, dei cambiamenti da attuare.

Solo Noi possiamo migliorare questa realtà, appoggiando Vittorio Picchianti; e a chi crede alle promesse di cambiamento fatte da chi si ripropone a governare in continuità da 15 anni con l'amministrazione uscente, diciamo che rischia di credere alle favole, anche questa volta; se ciò che vedi a Fucecchio non rispecchia le tue aspettative, l'unico modo è cambiare.

FI Centrodestra Fucecchio: Il Capogruppo Simone Testai, CC Fucecchio - Sabrina Ramello, Consigliere FI Unione Empolese Valdelsa