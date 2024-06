"Baby gang e droga a Vinci, dobbiamo cambiare": Fanti (VinciAmo) si presenta

"Mi sono messa in gioco scendendo in campo, perché voglio dare un contributo per arginare il disagio giovanile. Sono una mamma, una psicologa e psicoterapeuta. Abbiamo visto anche il sorgere di piccole baby gang. È stato perso troppo tempo. Dobbiamo fare di più". Dichiara Elisabetta Fanti, candidata nella lista VinciAmo per Alessandro Scipioni sindaco.

"Il fenomeno della droga è antico. È stato ed è tutt’oggi un problema che investe tutti gli strati sociali attraversando generazioni diverse, cambiando forma e modo di assunzione mantenendo però i soliti obiettivi: sballare, eccitare, rilassare, sospendere la consapevolezza, almeno per un breve tempo, dalla realtà nella quale si è immersi. La droga come scorciatoia, come evitamento, come surrogato e compagna di vita.

Oggi la droga, forse più di ieri, è ancora più subdola perché molto più alla portata di mano e il farne uso non sconvolge più come un tempo accadeva.

Questa eccessiva “familiarità” con il termine la fa sembrare quasi un accessorio di moda poi in fondo non così nocivo, per questo motivo il fenomeno del consumo fra i giovani è oggi estremamente preoccupante.

Gli effetti devastanti sono sotto gli occhi di tutti e colpisce anche l’età dell’insorgenza del consumo che si fa sempre più precoce.

Il vuoto del presente è così angosciante che a volte l’unico modo per renderlo tollerabile è alienarsi da esso attraverso l’uso di droghe.

Diventa quindi urgente e doveroso intervenire sulla prevenzione riguardo l’uso di sostanze interagendo attivamente con le scuole, con i luoghi di aggregazione sportiva e culturale, coinvolgendo anche le famiglie.

Il fenomeno non può essere relegato solo all’ ambito sanitario per la cura degli effetti e a quello delle forze dell’ordine per il contrasto allo spaccio. Credo che il comune, in quanto istituzione, possa rivestire un ruolo educativo importante, riuscendo davvero ad invertire la tendenza e favorire alternative valide e costruttive in modo da non dover più assistere impotenti al degrado che colpisce sempre di più il nostro paese.

Un comune che fa rete, che propone attività e progetti a sostegno dei nostri ragazzi, attento alle esigenze degli adolescenti significa proteggerli e restituire loro la dignità di essere cittadini consapevoli.

Credo davvero che il mondo del volontariato, l’associazionismo, le iniziative comunali su ogni livello possano davvero aiutare i ragazzi e le famiglie a sentirsi meno soli e parte di un tutto".

Fonte: VinciAmo per Alessandro Scipioni sindaco