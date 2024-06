Cantarella (Idee in Comune): "Serve un polo servizi nella zona industriale"

“Sogno un Polo servizi nella zona industriale di Fontanelle, a beneficio dei molti lavoratori e trasportatori che ogni giorno transitano nel nostro Comune. Un polo con un punto ristoro e altri comfort e che sia, perché no, un luogo di rappresentanza a disposizione delle nostre aziende che tutti i giorni ospitano le grandi firme”. A parlare è Michael Cantarella, candidato sindaco di Idee in Comune a Montopoli. L’attenzione è a tutto il comune, comprese le aree produttive che sono il cuore pulsante per l’economia locale.

“Il polo servizi sarebbe dovuto nascere molti anni fa - dice Cantarella -, ma l’assenza di una visione per il futuro ha fatto sì che non vedesse mai la luce. Adesso è arrivato il momento di iniziare a parlarne e a buttare giù un progetto, in collaborazione con le aziende di San Romano e Capanne. Oltre a questo, ci piacerebbe portare avanti un progetto di welfare aziendale diffuso: una partnership pubblico-privato che preveda l’apertura di luoghi ludici e educativi per l’infanzia all’interno delle aziende. In questo modo i neogenitori riuscirebbero meglio a conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro e le aziende diventerebbero anche più attrattive per il personale in cerca di occupazione”.

Per la parte alta della frazione, invece, “occorre rivedere e superare il modello dei Centri commerciali naturali per rilanciare il commercio. Gli incentivi per le nuove aperture non sono mai stati strutturati in maniera seria e questo ha comportato una serie di chiusure anche in tempi recenti”.

Ancora, il nodo della scuola, che a Montopoli tocca un po’ tutte le frazioni. “A Capanne - dice Cantarella - va messo in sicurezza l’edificio della scuola: non possiamo accettare di avere un volume vuoto nel centro del paese”. C’è poi la manutenzione ordinaria con il monitoraggio del reticolo minore e la questione della mobilità, con la proposta di un collegamento ciclopedonale con la casa della salute”.

Fonte: Idee in Comune Montopoli