Incidente sulla 429, autotreno a metano liquido sfonda guard-rail a Empoli

Incidente sulla nuova SRT 429, nel tratto empolese, non distante dal Centro*Empoli. Alle 6.25 un mezzo pesante ha sfondato il guard-rail dall'altra carreggiata, danneggiando il serbatoio di metano liquido che alimenta l'autotreno. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli con una squadra, autobotte e l'autogru. I due serbatoi di gas naturale liquefatto, erano stati riforniti poco prima della partenza del mezzo per cui le operazioni sono state più imponenti, con l'aiuto anche del nucleo NBCR per i rischi biologici, chimici e radiologici. L'autogru sta ripristinando il mezzo in condizioni di marcia. Il traffico ha subito notevoli disagi, con la chiusura del tratto indicato per le operazioni di sicurezza. Non ci sono stati feriti.