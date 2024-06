La Cip-Ghizzani ritrova la vittoria conquistando tre punti nella trasferta a Porcari, una gara inizialmente molto combattuta ma poi gestita magistralmente dalla nostra prima squadra.

Il primo set è stato senza esclusione di colpi da entrambe le parti. Le ragazze hanno spinto in attacco ma lasciando qualche spazio in difesa che le avversarie hanno saputo sfruttare; ha funzionato però il servizio che, insieme alla presenza costante del muro, ha limitato le scelte registiche delle padrone di casa. Le due squadre si sono così avvicendate al comando fino agli ultimi punti (9-8, 15-15, 19-20). Un recupero incredibile ha poi concesso il match point a Lari e compagne che sono così riuscite a chiudere in proprio favore il set.

Su questa scia la squadra ha poi trovato subito il vantaggio anche nel secondo set (10-14) ma la risposta di Porcari non è tardata e, dopo diversi cambi in entrambe le formazioni, le avversarie hanno preso distacco proprio sul finale (20-19).

Riportate all'ordine da Buoncristiani, le nostre ragazze sono tornate in campo ancora più agguerrite e hanno condotto gli ultimi due set dall'inizio alla fine infiammando il pubblico biancorosso accorso anche in trasferta.

Il commento dell'allenatrice in seconda Furiesi: "È stata una partita combattuta. Abbiamo avuto momenti di difficoltà ma le ragazze hanno dimostrato una maggiore maturità nel gestirli. Sono state brave nel limitare i forti attaccanti di Porcari seguendo le istruzioni tattiche che avevamo dato loro in settimana. Inoltre hanno dimostrato ancora una volta la forza della squadra perché anche chi è entrato successivamente ha dato un notevole contributo alla vittoria."

Con Porcari ormai fuori dalla corsa alla B2, sarà il derby contro Empoli a decidere chi si aggiudicherà la promozione. Sabato pomeriggio la Cip-Ghizzani affronterà la Timenet alla Palestra Enriques in quella che sarà una partita da tutto o niente al termine della quale chi vincerà staccherà l'ultimo pass per la B2.

[PLAY OFF] McDonald's Volley Porcari - Cip-Ghizzani: 1 - 3 (23-25, 25-21, 17-25, 18-25)

McDonald's Volley Porcari: Agostini, Bangoni (L2), Battellino (L1), Caseti, Coselli, Crecchi (K), Degl'Innocenti, Doveri, Forte, Innocenti A., Innocenti C., Milicia, Monchi, Pollacchi; I all. Grassini, II all. Luchetti

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Malatesti, Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; I all. Buoncristiani, II all. Furiesi