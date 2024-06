Questa è la Fornace, 180 opere in esposizione a Capraia

Sabato 8 giugno alle ore 17,30 sarà inaugurata 'Questa è la Fornace'. Saranno esposte tutte le opere donate dagli artisti che hanno esposto alla Fornace Pasquinucci, di proprietà del Comune di Capraia e Limite e del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci, in oltre trenta anni di attività.

180 opere: di ceramica, di terracotta e di varie discipline artistiche come pittura, scultura, grafica, incisione, installazioni, realizzate da Maestri di fama nazionale ed internazionale

"Abbiamo voluto far conoscere al pubblico, realizzando un’apposita mostra, le opere dell'archivio storico, mettendo in evidenza il loro valore, dimostrare cosa è la Fornace Pasquinucci. La Fornace non e’ soltanto una conosciuta Galleria ambita da tantissimi artisti, ma e’ anche un centro che promuove arte in tutte le sue forme. Con la mostra è possibile ammirare opere dei Maestri del 900, artisti contemporanei, fino ad arrivare agli artisti della street art", afferma la presidente Lorella Consorti.

Nel contesto della mostra, sabato 15 giugno alle 17, ci sarà un appuntamento: la relazione della ricerca storica sul Castello di Capraia. Autori: Elena e Marusca Giannotti, con la presentazione del giornalista Edoardo Antonini, Presidente della Pro-loco del Comune di Capraia e Limite.

La mostra gode del Patrocinio del Comune di Capraia e Limite e della Regione Toscana e sarà visitabile fino al 23 giugno, dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19.

Fonte: Gruppo culturale Fornace Pasquinucci