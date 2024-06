Simonetti (FdI): "Piazze dimenticate dall'amministrazione, eventi sempre svolti nel centro storico"

"Un commercio che viene monopolizzato per il bene di pochissimi a discapito di tutte le altre attività. Questa situazione non è più accettabile - sostiene Simonetti, presidente al commercio per Empoli e Valdelsa per Conflavoro PMI, titolare del Flower e candidata al consiglio comunale per FdI - a Empoli tutte le iniziative vengono proposte in un'unica piazza, quella della Vittoria, in una città che di piazze ne ha tante così come tante sono le attività che presenziano sul territorio e che risultano essere dimenticate dall'attuale amministrazione.

Le soluzioni non mancano per coinvolgere attività collocate anche nelle frazioni o comunque distanti dalla solita suddetta piazza, per eventi che vengono da sempre svolti nel centro storico.

Serve un'attenta interconnessione, da parte del comune, tra proposte di eventi che non creano concorrenza con le attività e collegamenti da e per il centro storico.

Proposte integranti per tutti e non escludenti come avviene ormai da anni, non i soliti eventi che concentrano presenze e limitano la viabilità desertificando tutto il resto della città a danno del comparto commerciale che viene ingiustamente sacrificato. Per noi, del Centrodestra di Simone Campinoti, le imprese sono tutte importanti e a tutte va riversata la stessa attenzione, riqualificando un commercio debilitato da iniziative che non portano alcun beneficio economico".

Fonte: Ufficio Stampa