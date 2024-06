Vespa Club Valdelsa inaugura la sua sede a Poggibonsi

Nel pomeriggio di domenica 2 giugno, ha avuto luogo la tanto attesa inaugurazione della nuova sede del Vespa Club Valdelsa.

Una cinquantina di temerari vespisti sfidando un cielo nero che prometteva acqua hanno preso il via da Poggibonsi alla volta del comprensorio Valdelsano toccando S.Donato in Poggio e castellina in Chianti per far ritorno intorno alle 17 giusto in tempo per il taglio del nastro a cura del primo Presidente onorario Pilade Pucci e di quello attuale Lorenzo Corsi.

Un grazie a don Luca per la benedizione dei locali e degli oltre 200 presenti che hanno potuto apprezzare la presentazione del libro 'La prima Vespa non si scorda mai' dell'autrice Paola Scorsi e chiudere la splendida serata con un Brindisi ben augurante a base di bollicine al grido di Vespa Club Valdelsa.

E ora con l’arrivo dell’estate un programma di ritrovi e gare, la più attesa per il Vespa Club e per il territorio la '100 Km nel Chianti e nella Vernaccia' il 22 e 23 Giugno che vedrà la partecipazione di vespisti da tutta Italia, dal nord Europa ed un gruppo di 18 vespisti da oltreoceano direttamente da Miami.

Fonte: Vespa Club Valdelsa