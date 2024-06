Abc, ufficiale: Belli lascia dopo 13 anni

Dopo 13 anni si separano le strade dell’Abc Castelfiorentino e del consigliere Alessio Belli, che ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto all’interno del Consiglio direttivo gialloblu.

Si interrompe, dunque, un sodalizio che negli anni ha regalato reciproche soddisfazioni e che ha racchiuso tanti momenti che hanno contribuito alla crescita dell’Abc. A partire dai risultati della prima squadra, culminati con il ritorno in serie B, passando per un settore giovanile che ha raggiunto ottimi livelli, come testimoniano traguardi prestigiosi tra cui le finali nazionali e le convocazioni da parte del Settore Squadre Nazionali, fino ad arrivare ad un settore minibasket che può contare oggi su numeri e basi solide.

Alessio Belli, castellano doc, in maglia Abc è nato e cresciuto, prima come giocatore e poi come allenatore. Così, dopo una vita sul parquet con il gialloblu cucito addosso, ha deciso di passare all’altro lato della barricata entrando a far parte del Consiglio direttivo, carica ricoperta fino ad oggi.

“Sono stati 13 anni lunghi ma bellissimi, in cui non sono mancati i momenti difficili ma anche le grandi soddisfazioni – commenta Alessio Belli -. Dopo aver calcato il parquet come giocatore e, per qualche anno, come allenatore del settore giovanile, sono grato di aver avuto l’opportunità di ricoprire la carica di dirigente e di farlo nell’Abc, che per me è e sempre sarà una seconda famiglia. L’obiettivo che mi ero posto, insieme all’intero Consiglio, di riportare la prima squadra in una serie consona a questa piazza e, soprattutto, di rendere il settore giovanile e minibasket nuovo fiore all’occhiello della società, penso sia stato raggiunto. Ci tengo dunque a salutare dirigenti, allenatori, giocatori, ragazzi, l’intero staff gialloblu e le famiglie, fondamentali all’interno di qualsiasi società sportiva. Non faccio nomi perché rischierei di dimenticarmi qualcuno ma un’eccezione ci tengo a farla per il presidente, Renzo Tani, che stimo in maniera infinita e che ringrazio per essere stato sempre presente, incitandomi quando le cose andavano bene ed incoraggiandomi nei momenti di difficoltà. Ovviamente – conclude – questo è soltanto un arrivederci. Tornerò presto in tribuna al PalaBetti e chiaramente farò sempre il tifo per l’Abc”.

Il Consiglio direttivo gialloblu, nel prendere atto delle sue dimissioni, ringrazia Alessio per l’impegno, la passione e la professionalità con cui in questi anni ha ricoperto il proprio ruolo e contribuito alla crescita dell’intero movimento cestistico castellano, augurandogli il meglio per il futuro sportivo e personale.