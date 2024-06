Lotta alla ludopatia, le proposte di Picchielli (Lega) per Empoli

Il gioco d'azzardo è largamente presente in tutte le regioni d'Italia e si conferma la terza industria italiana, assorbendo il 12% della spesa delle famiglie.

In Italia si calcolano circa 15 milioni di giocatori abituali, 2 milioni quelli a rischio con circa 800mila giocatori già dipendenti.

Riconosco che il Comune di Empoli è stato uno dei primi in Italia a dotarsi di un regolamento sulle sale da gioco. L'amministrazione di centrosinistra non ha dato però seguito ai buoni propositi e non c'è stata una lotta efficace al fenomeno della ludopatia.

Il regolamento andrebbe rivisto, allargando la lista dei luoghi sensibili e restringendo la possibilità di pubblicità per le sale slot.

Con la Lega al governo della città di Empoli ci sarà una vera lotta alla ludopatia, concentrandosi sulla tutela delle fasce deboli ed incoraggiando e favorendo le iniziative finalizzate alla promozione di interventi educativi, d'informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione del gioco d'azzardo. Inoltre se sarò nuovamente eletto consigliere comunale, mi adopererò personalmente per promuovere sul sito web del Comune, i social network e i materiali informativi e pubblicitari della città, i locali virtuosi che hanno aderito che hanno aderito ad un concetto etico di contrasto al gioco d'azzardo , considerando inoltre eventuali benefici o sgravi sulle imposte comunali relative agli esercizi commerciali stessi.

Andrea Picchielli - Capogruppo Lega Salvini Empoli e candidato per il centrodestra a Empoli