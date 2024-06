Studentessa empolese vince il premio Leopardi a Recanati

La giovane studentessa empolese Sofia Gonfiantini, della classe V BS del liceo Scienze Umane del 'Pontormo' di Empoli, ha vinto la VII Edizione del premio Giacomo Leopardi, indetto dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati.

Il concorso, indetto per le scuole superiori, vuole promuovere l'opera di Giacomo Leopardi.

Durante la fase nazionale di Recanati, patria del celebre scrittore, lo scorso 1 giugno Sofia Gonfiantini ha partecipato con gli altri vincitori delle selezioni regionali (per la Toscana e l’Umbria, si erano svolte a Firenze lo scorso 15 aprile).

La prova riguardava la produzione di un elaborato in quattro ore complessive, articolate in due parti: una prima parte dove si richiedeva la parafrasi di alcuni versi del Leopardi e la risposta ad alcuni quesiti di ordine lessicale, metrico e linguistico e una seconda parte dove si proponeva di sviluppare liberamente una traccia di riflessione tematica.

Al termine del concorso nazionale è risultata prima classificata Sofia Gonfiantini con la seguente motivazione: “L’accurata analisi linguistico-stilistica; la fluidità e la profondità dell’argomentazione; la ricchezza di riferimenti letterari e filosofici, l’entusiasmo interpretativo attestano assoluta eccellenza”

Sofia Gonfiantini ha vinto un premio di mille euro. A premiarla con la pergamena d'onore la contessa Olimpia Leopardi. A seguire, secondo posto per Rebecca Anna de Paolis del liceo Capece di Maglie, in Puglia. Bronzo per Francesca Albano del liceo Quinto Orazio Flacco di Potenza.