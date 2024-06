Campagna (FI Empoli): "Puntare su lingue straniere e materie STEM per contrastare la disoccupazione giovanile"

Tra i candidati per il consiglio comunale di Empoli per Forza Italia, che sostiene il candidato sindaco Simone Campinoti, troviamo Alessandra Campagna, che è professoressa di francese alla Scuola Media di Sovigliana con alle spalle 26 anni di insegnamento di ruolo nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. La quale dice di avere particolarmente a cuore il problema della disoccupazione giovanile: "Secondo una recente statistica, in Italia la disoccupazione giovanile è superiore del 20% e questo è un dato preoccupante da analizzare e contrastare", sottolinea la docente.

Per la candidata di FI si tratta di un problema che l’attuale Amministrazione ha trascurato. "L'amministrazione - dice - dovrebbe concentrarsi sulla realizzazione di laboratori, corsi ed attività per gli adolescenti, che possano sviluppare nel migliore dei modi le loro competenze per le Lingue Straniere e per le materie STEM, che sono dei biglietti da visita importanti nella nostra società globalizzata, ricca di contatti con aziende di tutto il mondo e vista l'area in cui ci troviamo quale zona turistica, oggetto di visitatori da ogni parte del globo".

Le sue idee, al riguardo, sono piuttosto chiare: "Per ciò che concerne le Lingue Straniere, mi piacerebbe organizzare dei corsi incentrati su metodi basati sull'esperienza, con attività ludiche e ricreative, utilizzando una metodologia che sviluppi tutte le Intelligenze Multiple (Cfr. H.Gardner), con esperti madrelingua per creare opportunità di studio e di lavoro per i giovani ed iniziare a creare collaborazioni con scuole estere ed interagire con loro con varie iniziative.

"Altro aspetto di grande importanza - prosegue -, non preso in considerazione in tutte le attività finora svolte, è lo sviluppo delle competenze STEM, che vorremmo incentivare con percorsi formativi altamente qualificati per formare ed appassionare i giovani alle Scienze, come analisi di ciò che ci circonda in natura, alla Tecnologia come materia di semplificazione e categorizzazione delle informazioni, sviluppando anche una formazione Ingegneristica (Engineering) e Matematica. Oggigiorno si dice che i ragazzi 'nascano digitalizzati', ma è una mia grande preoccupazione e degli esperti quali il filosofo Umberto Galimberti e lo psichiatra Paolo Crepet, poiché è l'uso errato che gli adolescenti fanno dei cellulari, trascorrendo troppo tempo sui social, invece di appassionarsi a ciò che li circonda, alla semplicità di pensare e di annoiarsi, a sviluppare la fantasia ed a coltivare maggiormente il dialogo con i pari e con la famiglia, che fa sì che non riescano ad acquisire delle competenze digitali solide, poiché nel mondo del lavoro, si fatica ancora a trovare esperti programmatori e di sotfware. Studiare le materie STEM aiuta i giovani a scegliere in modo consapevole anche gli studi universitari, seguendo il proprio talento, le proprie passioni ed ancora esse aiutano ad affrontare il gender gap, per ottenere la parità di genere e le pari opportunità. Questi temi sono stati trattati dall’amministrazione comunale, ma non hanno portato ad iniziative forti e concrete per affrontare al meglio queste problematiche".

"Indubbiamente - conclude Campagna -, tutte le attività proposte dall'attuale Amministrazione sono state positive, poiché hanno organizzato attività di lettura per i piccoli, attività umanistiche, il Leggenda Festival, hanno promosso eventi di natura umanistica, ma non si deve pensare solo all'Essere Umano come capace di appassionarsi alle materie letterarie, ma si deve valorizzare anche chi ha capacità e competenze logico-matematiche con attività pratiche, manuali e scientifiche, per un percorso formativo più ampio, affinché i giovani possano avere le opportunità che si meritano e possano realizzarsi nel mondo del lavoro con grande dedizione e soddisfazione".