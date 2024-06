Consiglio comunale a Castelfranco il giorno prima delle elezioni

Consiglio comunale all'ultimo tuffo prima del silenzio elettorale. Accade a Castelfranco di Sotto, dove il sindaco uscente Gabriele Toti ha indetto per venerdì 7 giugno un consiglio alle 19 nella sede del municipio. Alla mezzanotte di sabato 8 scatta il silenzio elettorale con il divieto di fare comizi e propaganda, proprio perché alle 15 si voterà

Secondo quanto riportato dalla nota del Comune, i due temi principali dell'ultimo consiglio (con consiglieri e giunta in scadenza a brevissimo) si parlerà della 'Presa d'atto aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario del ciclo dei rifiuti per gli anni 2022-2025 validato da Ato Toscana Costa' e della determinazione delle tariffe della Tari per il 2024.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa