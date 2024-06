Il Parco di Villa Rusciano ampliato con orti, nuovi camminamenti e più alberi

Il parco di Villa di Rusciano raddoppia e diventa una delle principali aree verdi di Firenze, arrivando a 10 ettari di estensione. Adagiato sulle colline che cingono la città da sud-est, il parco è stato oggetto di un progetto di recupero di circa 250mila euro che aumenta il verde e gli alberi, predispone spazi per gli orti urbani e sociali e riqualifica complessivamente l’intera area.

“Un progetto davvero bello - ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, che stamani ha inaugurato il nuovo collegamento con via del Larione insieme alla presidente del Quartiere 3 Serena Perini e i ragazzi della scuola della zona - che rende questa parte di Firenze molto più verde e vivibile: da oggi i cittadini avranno a disposizione un’area verde molto più grande, più ombrosa grazie ai nuovi alberi, più attrezzata con panchine e aree ristoro inclusive, e nuove aree ortive per coltivare, in forma individuale e collettiva”.

“Abbiamo finalmente riaperto uno spazio chiuso da oltre venti anni - ha aggiunto la presidente del Quartiere 3, Serena Perini - e siamo contenti che adesso i ragazzi della scuola Puccini possano avere un collegamento fino a via di Ripoli in sicurezza, come richiesto dai cittadini”.

Il raddoppio della superficie del parco, finora accessibile solo da via Benedetto Fortini e da via di Ripoli, è dovuto all’apertura e al conseguente collegamento dell’area presente su via del Larione dove è stato realizzato anche un nuovo parcheggio di accesso. Nella nuova area sono stati realizzati oltre 1300 metri quadrati di superficie ortiva (con un investimento di circa 70.000 euro) di cui 450 per 14 orti urbani che verranno coltivati collettivamente dai cittadini della zona e 630 per 18 orti sociali che verranno prossimamente assegnati.

Sempre nella stessa area, collegata alla zona degli orti urbani, è stato realizzato un frutteto con la piantagione di 30 alberi da frutto, tutti con impianto di irrigazione per proteggerli dalla calura estiva, grazie a una sponsorizzazione di Toscana Energia, per un importo di 18.000 euro. Solo nell’ultimo anno sono stati piantati 130 alberi di varie specie tra ulivi, pioppi, salici, tigli, olmi e gelsi. In totale nel parco sono ora presenti oltre 250 alberi. Al fine di rendere sostenibile l’irrigazione degli alberi e degli orti è stato ripristinato il pozzo preesistente a cui è stata aggiunta una cisterna da 20.000 litri per l'accumulo.

Per garantire una migliore fruibilità del parco è stata inoltre realizzata un’area pic-nic inclusiva vicino all'entrata di via del Larione che si aggiunge ai diversi tavoli da picnic e panchine distribuiti in tutta l'area per favorire la socialità. E’ stato inoltre realizzato un fontanello acqua potabile. Per quanto riguarda i camminamenti interni, è stato ricostruito il percorso di collegamento con la villa di Rusciano corredato da staccionata in legno ed il percorso in terra di collegamento con il parcheggio della villa. E’ stata inoltre eliminata la recinzione di separazione con il parco originario, e realizzato il vialetto di collegamento in terra battuta in direzione del cancello della villa su via di Ripoli. E’ stato realizzato inoltre un nuovo attraversamento pedonale su Via di Ripoli che permetterà un maggiore afflusso di frequentatori. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20 in inverno e fino alle 23 in estate.

