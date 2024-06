Il candidato Pardo Cellini dopo 'l'endorsment' di Italia Viva: "Nostre liste non sono riconducibili a partiti"

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni di Pardo Cellini, candidato sindaco a Certaldo, riguardo la nota di Italia Viva nella quale il partito di Matteo Renzi indica proprio Cellini come il candidato da votare a Certaldo:

Riteniamo doveroso intervenire con queste poche righe riguardo alle dichiarazioni di quei partiti nazionali che, non essendo rappresentati alle prossime amministrative, hanno indicato la candidatura di Pardo Cellini come meritevole del supporto e della fiducia; chiaro segno che le idee ed i programmi espressi in questa campagna elettorale sono validi e garantiscono una risposta concreta alle richieste della cittadinanza, coincidendo così, inevitabilmente, con la sensibilità politica di un vasto elettorato.

Ci siamo messi a disposizione delle cittadine e dei cittadini di Certaldo per innescare quel cambio di passo che ognuno di noi, nel proprio intimo, percepisce come necessario: rimettere l’individuo al centro dell’azione amministrativa e imprimere a Certaldo lo slancio che serve per affrontare al meglio le sfide post PNRR. Per concretizzare questo cambiamento è necessario recarsi a votare e dare fiducia al Candidato Civico Cellini.

Ribadiamo che le due liste NON sono riconducibili a nessun partito politico e che non intendiamo in alcun modo avvicinarci a logiche di partito. Il programma elettorale delle due liste è imperniato sui bisogni della cittadinanza intercettati grazie ad un lungo e continuo percorso di ascolto ed interlocuzione che non si fermerà alla data delle elezioni. Siamo orgogliosamente apartitici.

Cambiare è possibile!

IODONNE

PIU CERTALDO