Scontro tir-auto a Palaia, in elisoccorso automobilista. Illesa la figlia di un anno

Impatto frontale tra tir e auto lungo la sp 'delle Colline per Legoli' a Palaia questa mattina, alle 7,40. Il conducente della Fiat Panda è stato estratto dai vigili del fuoco e trasferito in elisoccorso all'ospedale di Cisanello. A salvarsi la figlia di un anno, seduta nel sedile posteriore. Anche per il camionista nessuna ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per domare l'incendio partito dalla motrice del camion, prontamente estinto con liquido schiumogeno. Per i rilievi e la viabilità carabinieri e polizia municipale.