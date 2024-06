Cena di fine campagna elettorale per Picchianti (cdx): "C'è voglia di cambiamento"

Con una cena molto partecipata, la coalizione a sostegno del candidato sindaco Vittorio Picchianti ha chiuso questi mesi di campagna elettorale in vista dell'appuntamento di sabato e domenica. "Stasera stiamo vivendo un momento storico per il centrodestra e il civismo fucecchiese che si sono riuniti attorno ad un progetto comune finalmente a testa alta e con coraggio", così ha parlato il candidato Picchianti che è intervenuto nel corso della serata. "I numeri e la passione di stasera ci confermano la voglia di cambiamento e la consapevolezza che tanti elettori ormai hanno, di dover superare quelle barriere idologiche che non hanno permesso a Fucecchio di crescere e prosperare come avrebbe potuto. Le nostre liste sono formate da persone che hanno a cuore il futuro della propria comunità e tutte, indipendentemente dal proprio successo elettorale, saranno sicuramente sempre a disposione dei loro concittadini".

La serata si è conclusa con un brindisi augurale e con l'invito rivolto a tutti i presenti di impegnarsi al massimo anche in queste ultime ore, importantissime, di campagna elettorale.