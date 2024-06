Fugge dopo grave incidente, pirata rintracciato a Cascina

La polizia municipale di Cascina ha rintracciato e denunciato il conducente di un veicolo fuggito dopo un incidente stradale. Nella mattina del 31 maggio sulla Via Tosco Romagnola si è verificato un grave incidente stradale tra uno scooter e una macchina che, dopo l’impatto, si è allontanata dal posto. Le indagini avviate immediatamente dal comando di via Comaschi, a cura del nucleo pronto intervento e dell'ufficio infortunistica stradale, hanno permesso, nonostante i pochi indizi iniziali, di risalire rapidamente all’autore, rintracciato grazie a un’attenta ricerca sul territorio. La persona è stata poi deferita all’autorità giudiziaria.

Nel 2023 sono state 22 le persone rintracciate dalla Municipale di Cascina fuggite dopo incidenti stradali, in alcuni casi sanzionate in ambito amministrativo e in altri denunciate quando ci sono state lesioni alle persone. Nei primi 5 mesi del 2024 sono stati invece già 13 coloro che dopo un incidente hanno provato a far perdere le proprie tracce, ma l’attività della Municipale ha permesso di scoprire e denunciare i colpevoli.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa