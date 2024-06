Aggredita donna per la catenina, il Comitato San Jacopino: "Situazione sicurezza sta peggiorando da tempo"

Ieri, intorno alle 12.30 in via Tozzetti, a pochi metri da piazza San Jacopino un altro brutto e preoccupante episodio di criminalità.

Una donna è stata aggredita da dietro da una persona in bicicletta che ha strappato con forza la catenina d'oro che portava al collo procurandole escoriazioni mentre il balordo faceva perdere le tracce verso il viale Redi.

"Ennesimo fatto preoccupante - dice Simone Gianfaldoni presidente del comitato Cittadini Attivi San Jacopino - soprattutto perché accaduto in pieno giorno a pochi giorni di distanza dal furto del cellulare all'interno di una attività commerciale di via Cimarosa mentre i gestori stavano con una cliente. Una situazione sicurezza che purtroppo inevitabilmente sta peggiorando, lo stiamo denunciando da tempo

nel nostro quartiere uno di san Jacopino, ma anche in molte altre zone non si scherza.

Continue segnalazioni dei cittadini che si ritrovano resti di festini a base di crack appena escono di casa, lo spaccio una situazione aumentata tantissimo nel nostro quartiere i pusher girano purtroppo indisturbati

sicuramente agevolati per l'assenza dei controlli e presenza delle forze dell'ordine e polizia municipale. Ci faremo sentire nuovamente con nuove iniziative con il coordinamento comitati sicurezza. I problemi che i cittadini denunciano vanno affrontati anche sul fronte legalità e rispetto delle regole da parte di tutti".

Fonte: Comitato Cittadini Attivi San Jacopino