Al No Keu Fest anche i comitati cittadini: "Sui territori decidiamo noi"

Comitati, assemblee e organizzazioni collettive del territorio si ritrovano nell’ambito del No Keu Fest per ribadire un’azione condivisa e collegiale a difesa del territorio e della cittadinanza.

Negli ultimi tre anni Empoli e i territori limitrofi hanno assistito ad un crescendo di partecipazione e di lotta contro decisioni sbagliate e pericolose, imposte dall’alto. A portarla avanti proprio quelle organizzazioni di cittadini e cittadine che si sono organizzate e che hanno imposto un nuovo paradigma nel rapporto con le amministrazioni e con gruppi di potere locali.

Lo slogan “Sui territori decidiamo noi” è prima di tutto la testimonianza di una presa di coscienza, di un’assunzione di responsabilità e della necessità di protagonismo e partecipazione da parte della cittadinanza stessa.

Le vertenze aperte sono quelle rappresentate nella stessa conferenza stampa: il progetto di raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, gassificatore, Multiutility, piano strutturale intercomunale, bonifica Keu, proliferazione delle antenne e inquinamento elettromagnetico, tutela del patrimonio arboreo del territorio.

Anche in un momento di cambiamento a livello amministrativo quello che non cambierà in ogni caso è l’impegno di tutte queste realtà organizzate, aperte, orizzontali e in crescita. Un impegno che dovrà inevitabilmente essere ascoltato e condiviso.

Fonte: Assemblea Permanente No Keu