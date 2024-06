Amministrative Terricciola. Il candidato Arcenni investito da un rivale

Scena surreale a Terricciola nel pomeriggio quando il candidato sindaco del centrodestra Matteo Arcenni è stato urtato dall'auto di un avversario.

Il candidato, si legge sul quaotidiano La Nazione, ha riportato solo una contusione al ginocchio. A quanto sembra la scintilla sarebbe stata innescata da un diverbio tra i due. La lite sarebbe poi conclusa con Arcenni investito dal rivale politico.

Fortunatamente, mslgrado l'urto a terra, Arcenni non ha avuto bisogno di prticolari cure mediche.

I carabinieri e la polizia municipale presenti la seggio hanno subito identificato l'automobilista.

“Non so neppure se sporgeremo querela - ha detto Arcenni alla Nazione - perché non intendo trasformare la dialettica politica in scontri personali, esprimo tuttavia biasimo per questo ulteriore episodio che arriva dopo 40 giorni in cui il clima elettorale è stato costantemente avvelenato da polemiche e attacchi personali contro la mia persona anziché caratterizzarlo con il giusto confronto politico tra idee diverse”.