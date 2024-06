Anziano cavallo si accascia in un fosso. Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti alle ore 13:10 nel comune di Firenze in Via di Terzollina, per il salvataggio di un anziano cavallo che si è adagiato in un fosso senza riuscire ad alzarsi.

I vigili del fuoco hanno provveduto con le attrezzature in dotazione a posizionare due pezzi di scala italiana sopra l’animale, sul quale è stato posizionata una carrucola e con il cavo d’acciaio collegato al tirfor, uno dispositivo che serve per effettuare tiri, è stato poi passato le ciappe sotto la pancia dell’animale, ed è stato sollevato da terra, facendo così tornare il piedi il cavallo, permettendogli così di camminare.

L'animale è stato poi consegnato al proprietario.