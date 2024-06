Morta nota professoressa di Matematica a San Miniato

Lo scorso 4 giugno è venuta a mancare deceduta Giuseppina Mara Salvi, professoressa di Matematica, moglie del pediatra Gino Bianucci.

Lo piangono la figlia Maria Beatrice Bianucci, il genero e i nipoti Maria Elisa e Gregorio e tutti i parenti.

Giuseppina Mara era nata il 13 febbraio 1928 a Cerreto Guidi, Firenze, ma si era trasferita a San Miniato nel 1958, dopo il matrimonio con il dottor Gino Bianucci.

Dopo essersi laureata in matematica aveva insegnato a Empoli al Conservatorio della S.S. Annunziata per alcuni anni e dal 1958 fino all'età di 61 anni aveva insegnato a San Miniato, prima al liceo 'Marconi' per un anno, e successivamente a centinaia di studenti della scuola media 'Sacchetti' di San Miniato e San Miniato Basso per 40 anni.

Le sue grandi passioni erano la matematica ma soprattutto la famiglia a cui si era dedicata costantemente con infinito amore.

Aveva pubblicato il libro “La mia autobiografia" di Giuseppina Mara Salvi a marzo 2024.