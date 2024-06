Furto in sacrestia: recuperata la refurtiva ed individuato l'autore del reato

Sono stati ritrovati gli oggetti che lo scorso 16 maggio erano stati rubati dalla sacrestia della chiesa SS. Annunziata a Minucciano nella frazione Verrucole. In quell'occasione un cittadino aveva dato l'allarme segnalando inizialmente solo l’effrazione ad una delle porte della parrocchia.

Da lì a poco il sopralluogo dei carabinieri e l’inventario dal quale si accertava che l’autore dei fatti aveva rubato un ostensorio, un calice, due patene, una campana, un reliquiario e le chiavi del tabernacolo. Il tutto per un valore di poco superiore a mille euro, anche per la presenza di oggetti in argento.

A distanza di poche settimane le indagini svolte hanno permesso di identificare il presunto autore dei fatti, un cinquantenne pregiudicato residente in alta Garfagnana, e il totale recupero refurtiva.

Grande è stata la commozione del parroco di Minucciano Don Gloria Giannetti nel momento in cui è stata invitato in caserma per la restituzione degli oggetti.

Il presunto responsabile è stato denunciato.