Rubano più volte da un alimentari, denunciati

Due persone sono state denunciate per furto a Minucciano. Era da tempo che si verificavano dei furti in un esercizio commerciale attivo nella vendita di alimentari e di prodotti generici vari, tanto che da un po' i carabinieri stavano indagando.

Si trattava di piccoli furti ripetuti nel tempo, spesso di generi alimentari o comunque di prodotti esposti sugli scaffali, in effetti mai denunciati in passato, ma che alla fine aveva portato a un apprezzabile danno patrimoniale per i proprietari.

L’ultimo furto avvenuto a fine maggio, con l’effrazione della porta d’ingresso e il trafugamento di vari generi alimentari più la somma contante di 150 euro dal registratore di cassa, aveva allarmato non poco si i negozianti sia il circondario.

Le indagini dei carabinieri di Gramolazzo hanno portato all'identità dei due autori, due persone residenti a Minucciano, uno dei quali già colpito da avviso orale. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita.