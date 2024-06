Maltempo nell'Empolese Valdelsa allerta gialla

È stata diramata un'allerta meteo di codice giallo su tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa per i rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti.

L'allerta è attiva da stasera, fino a domani mattina lunedì 10 Giugno 2024.

Dalla sera di oggi, domenica, possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente sulle zone nord occidentali in estensione al resto della regione; a partire dalla mattinata di domani tendenza al miglioramento, con precipitazioni via via più deboli che tenderanno ad isolarsi sui rilievi nord occidentali e sulle zone interne.

I temporali saranno più probabili sulle zone interne centro settentrionali, ove potranno essere associati a forti colpi di vento e grandine di grossa dimensione.