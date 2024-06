Elezioni Europee Comprensorio del Cuoio 2024, affluenze e risultati

Dalle 23 di domenica 9 giugno 2024 urne chiuse per le elezioni del Parlamento europeo e, in Toscana, per il rinnovo delle amministrazioni in 185 comuni (Qui la diretta live di gonews.it delle elezioni). Tra questi anche quelli nel comprensorio del Cuoio per i quali, di seguito, riportiamo i dati delle affluenze definitive, sia per le Europee che per le Comunali. (Qui i dati dell'Empolese Valdelsa).

Comprensorio del Cuoio, affluenze

Da un primissimo confronto, affluenze in calo in tutti i comuni del Cuoio rispetto alle precedenti elezioni Europee del 2019.

Castelfranco di Sotto

11 sezioni

Europee 62,66% (69,9% nel 2019) - Comunali 61,63%

Montopoli in Val d’Arno

9 sezioni

Europee 67,17% (70,54% nel 2019) - Comunali 66,55%

San Miniato

26 sezioni

Europee 65,74% (71,99% nel 2019) - Comunali 64,91%

Santa Croce sull’Arno

12 sezioni

Europee 62,05% (69% nel 2019) - Comunali 61,09%

Santa Maria a Monte

12 sezioni

Europee 47,52% (58,06% nel 2019) - (Le elezioni Comunali si sono svolte nel maggio 2023)

