Svolta storica a Castelfranco: vince il centrodestra, sarà sindaco Fabio Mini

Castelfranco di Sotto ha un nuovo sindaco. Si tratta di Fabio Mini, a capo della coalizione di centrodestra. Come nella vicina Santa Croce, anche a Castelfranco si registra un ribaltone storico per una città che per anni è stata roccaforte della sinistra. Per la prima volta nel Dopoguerra a vincere è il centrodestra.

A Castelfranco di Sotto Mini ha vinto con un margine di pochi punti percentuali ma fin dai primi scrutini la situazione era ben visibile, è "scattato" fin da subito e ha vinto. Sconfitto Federico Grossi, ex vice sindaco e nome su cui puntavano il PD e tutto il centrosinistra. Grossi è stato a lungo nella squadra del sindaco uscente Gabriele Toti ma si sederà all'opposizione.

A capo di una lista civica invece c'era Silvia Valori Liberati che è arrivata al terzo posto in quanto a voti.