Ballottaggio a sinistra per Empoli: Mantellassi sfiderà Masi

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A Empoli si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Empoli ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

A sfidarsi saranno Alessio Mantellassi fermato sulla soglia del 49% e Leonardo Masi per sinistra e M5S al 19%. Segue a breve distanza Simone Campinoti al 17% e al 12% Andrea Poggianti. Chiude al 3% Maria Grazia Maestrelli.

Brenda Barnini, sindaca negli ultimi dieci anni, ha lasciato la carica dopo due mandati. A contendersi la poltrona di primo cittadino c'erano Alessio Mantellassi per il centrosinistra, per il centrodestra (FdI-Lega-FI) invece era presente Simone Campinoti, per la sinistra (BE-M5S) Leonardo Masi, Andrea Poggianti era a capo di una lista civica di destra, mentre Italia Viva correva da sola con Maria Grazia Maestrelli.

Le dichiarazioni

La dichiarazione in video di Alessio Mantellassi al ballottaggio: https://www.facebook.com/share/v/cSFDBVNbYH2uyQU5/

Simone Campinoti escluso per poche centinaia di voti dal ballottaggio:"Pur sereno di aver fatto di più di quello che umanamente e correttamente si poteva fare, sono dispiaciuto del risultato specie per come è andata, è sotto gli occhi di tutti che ho dovuto combattere su due fronti, uno verso il PD, uno contro un Poggianti arrivando anche alle peggiori bassezze per screditarmi"

"Un risultato incredibile che stasera Poggianti festeggi palesemente di essere riuscito a mettere me al terzo posto anche se per un pugno di voti, con il vero risultato incredibile di aver comquenque garantito a Empoli almeno altri 5 anni di governo comunque di sinistra, un bel risultato per uno che si vanta di essere il vero centro destra". E sul futuro spiega: "Io torno volentieri alla mia vita che non è affatto male, dormendo la notte sereno. A questo punto faccio i miei complimenti a Leonardo Masi, un ragazzo serio e onesto per quanto distante da me anni luce sul piano ideologico. Sono certo che abbiamo più cose in comune di quello che sembra. Vediamo che succede. Nei prossimi giorni con calma scriverò anche un enorme ringraziamento a tutti quelli che mi hanno sostenuto e aiutato in questa esperienza, persone speciali che in un viaggio tortuoso che alla fine sono il vero dono di questo pezzo di vita, che mi ha donato tanto, loro sono un tesoro che ormai é nel mio cuore".

Andrea Poggianti si apre al dialogo con gli attori del ballottaggio: “In questa tornata elettorale è stata scritta la storia di Empoli che per la prima volta vive la sfida del ballottaggio – dichiara Andrea Poggianti – Ci siamo impegnati per offrire un esempio di centro destra civico che sulla base della coerenza, della competenza e del coraggio avrebbe potuto essere premiato. Prendiamo comunque atto e rispettiamo la volontà della maggioranza degli empolesi, ringraziando per il risultato del 12% costruito sulla militanza e senza simboli di partiti nazionali. Confidiamo di poter dialogare con i nuovi attori di questa seconda parte della campagna elettorale per sedersi intorno a un tavolo e parlare del futuro di Empoli. Non ci interessano poltrone, vogliamo concretizzare i punti del nostro programma elettorale con colui che maggiormente li accoglierà nella sua azione amministrativa. Per noi non esistono interlocutori privilegiati ma valuteremo l’affidabilità di entrambi. I cittadini empolesi hanno mandato un messaggio chiaro ai vertici regionali e provinciali del centro destra confermando come il nome di Simone Campinoti sarebbe stato un fallimento come noi dicevamo fin dall’inizio”.

Non mancano, da parte del candidato Sindaco, i ringraziamenti per il lavoro corale compiuto dall’inizio della campagna elettorale ad oggi.

“Ringrazio in ogni caso la grande squadra che mi ha sostenuto – aggiunge Poggianti – dalla mia famiglia ai 48 candidati alla carica di consigliere comunale delle mie liste, ai militanti, gli elettori e tutto l’ufficio stampa per l’impegno oltre l’inimmaginabile profuso in questi tre mesi e mezzo di intensa campagna elettorale. Le mie non sono parole di stile ma sentite col cuore. Grazie a tutti”.

Maria Grazia Maestrelli nega possibili apparentamenti: "Sono contenta che siamo andati al ballottaggio e sono convinta che il nostro piccolo contributo lo abbiamo dato.

Per quanto riguarda futuri apparentamenti, Masi lo ha detto chiaramente non ci saranno.

Personalmente lo trovo una brava persona molto corretta, ma le distanze tra di noi sono molte.

Su eventuali avvicinamenti da parte del pd e di Mantellassi la mia risposta è questa: impossibile fare qualcosa. Il suo comportamento in campagna elettorale è stato molto scorretto e arrogante che non si sono create le condizioni per future collaborazioni".