Daniele Vanni è il nuovo sindaco di Vinci, oltre il 68% dei voti

La città del Genio ha un nuovo sindaco. A Vinci si è votato per le amministrative nell'ultimo weekend e ora è ufficiale, il sindaco sarà Daniele Vanni, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 68% dei voti.

Ha battuto Alessandro Scipioni, che a capo della coalizione di centrodestra si prende il 25% circa dei voti. Terzo invece Giuseppe Pandolfi.

Giuseppe Torchia ha finito il suo secondo mandato e non si è ricandidato, terminando così la sua esperienza da sindaco. Erano tre, come si è visto, i contendenti: per il centrosinistra scelto dalle primarie Daniele Vanni, per il centrodestra Alessandro Scipioni e per una civica di sinistra Giuseppe Pandolfi.

Il commento del neo sindaco di Vinci Daniele Vanni

Essere eletto sindaco di Vinci per me è un'emozione indescrivibile. Sono consapevole della grande responsabilità che mi aspetta. Metterò il massimo impegno per migliorare il territorio e per raggiungere gli obiettivi riportati nel nostro programma.

Ringrazio tutti gli elettori che hanno esercitato in questi giorni il proprio diritto/dovere recandosi alle urne, ringrazio i presidenti di seggio, gli scrutatori, il personale comunale e le forze dell'ordine che hanno permesso che le operazioni di voto si svolgessero correttamente.

Ringrazio Giuseppe Pandolfi e Alessandro Scipioni per il confronto sui temi avuto durante la campagna elettorale. Su molti argomenti abbiamo idee diverse, ma spero che si riescano a trovare anche dei punti d'incontro per lavorare insieme per il bene comune, ognuno nel rispetto del proprio ruolo.

Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre supportato in questo percorso. Michela e i bambini, il mio babbo Piero e la mia mamma Gabbriella per i valori trasmessi e perché mi hanno insegnato a lavorare sempre per quello in cui si crede.

Ringrazio gli amici di una vita, le associazioni e le case del popolo per me luogo in cui ho imparato ad apprezzare il valore di lavorare insieme e il senso di comunità.

Ringrazio le insegnanti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia vita. Pensare alla loro dedizione e ai loro insegnamenti rafforza la mia convinzione che nella nostra società la scuola deve stare al primo posto.

Ringrazio i compagni di viaggio di questa esperienza politica. Sono tanti, tantissimi. Per me è stato un percorso pieno di soddisfazioni e di nuovi legami d'amicizia.

Adesso è arrivato il momento di questa nuova e grande responsabilità.

Proverò ad affrontarla provando a fare le cose che mi piacciono di più: costruire, unire, pianificare e organizzare.

Non sarà facile visto i problemi che stanno affrontando gli enti locali, ma vi assicuro che l'impegno non mancherà mai.