Elezioni Europee, nell'Empolese Valdelsa PD al 37,77%. Mazzantini: "Bel risultato"

Dalle urne delle elezioni europee esce un ottimo risultato per il Partito democratico Empolese Valdelsa: «Il bel risultato del PD alle europee premia il lavoro portato avanti dalla Segretaria Elly Schlein e da tutto il partito unitariamente in questo anno e mezzo. È la strada giusta da convincente assieme ad un centrosinistra più ampio e coeso possibile per costruire un'alternanza di governo a queste destre» dichiara Jacopo Mazzantini , segretario della Federazione PD Empolese Valdelsa.

A livello locale il Pd ha ottenuto 31.283 voti pari al 37,75%: «Una performance che ci soddisfa -spiega il segretario- perché in linea con i risultati del 2019, quando ancora non scissi da Italia Viva e Azione, avevamo ottenuto il 40 ,15% dei voti. Questo ci dimostra che il partito tiene e che la strada intrapresa dalla segreteria nazionale e il lavoro fatto a livello locale va nella giusta direzione».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa