Pellemoda vince il Premio Women Value Company di Fondazione Marisa Bellisario promosso con Intesa Sanpaolo

Pellemoda e Azzurra Morelli (CEO Pellemoda) sono stati scelti come Media Impresa vincitrice del Premio Women Value Company promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e riceveranno la Mela d’Oro della 36ª Edizione del Premio Marisa Bellisario. Un importante riconoscimento che la Fondazione Marisa Bellisario assegna all’azienda empolese per essersi distinta nell’ambito della parità di genere e aver messo in atto concrete e innovative politiche e strategie che garantiscono a donne e uomini pari condizioni di lavoro, di salario e di carriera.

“È un grande onore per PELLEMODA ricevere questo premio, prestigioso riconoscimento per un importante welfare aziendale attuato in questi 45 anni. Da sempre, con mio padre Bruno Morelli prima (Presidente Onorario Pellemoda) e ora con mio fratello Giampaolo Morelli (CEO Pellemoda), sentiamo una forte responsabilità verso le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori. Ogni nostra azione è mossa con la consapevolezza dell’importanza della condizione di lavoro e di vita delle nostre risorse umane, da sempre punto fondamentale per tutti noi” spiega Azzurra Morelli, CEO Pellemoda

La cerimonia di premiazione è in calendario la sera di venerdì 14 giugno a Roma presso il Parco Archeologico del Colosseo mentre la mattina, Azzurra Morelli, insieme alle altre vincitrici, sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.