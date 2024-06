Santa Croce passa al centrodestra: Giannoni diventa sindaco. Centrosinistra battuto

Il 9 e 10 giugno si è votato nel Cuoio e nella cittadina simbolo del pellame. Ora è ufficiale, Santa Croce sull'Arno ha un nuovo sindaco. E per la prima volta nella sua storia è un sindaco di centrodestra.

Si tratta di Roberto Giannoni, a capo della coalizione che raggruppava FdI, Lega e FI. Ha vinto sul filo di lana una testa a testa in cui è stato in bilico fin da ultimo il risultato delle sezioni di Staffoli. Ha battuto l'ex assessora Mariangela Bucci, che a capo della coalizione di centrosinistra dovrà sedersi - per la prima volta nella storia di Santa Croce - all'opposizione.

Ricordiamo che Santa Croce sull'Arno aveva solamente Bucci e Giannoni in corsa, quindi la sfida era 'solo' tra centrosinistra e centrodestra. La sindaca uscente, Giulia Deidda, ha scelto di non ricandidarsi dopo dieci anni e due mandati.

La vittoria è stata festeggiata con cortei di clacson e grande giubilo. Il centrodestra aveva mancato la vittoria di un soffio 5 anni fa, contro Giulia Deidda. Adesso è il momento di cambiare pagina nel Cuoio.

La dichiarazione del neoeletto sindaco

Così commenta ai nostri microfoni Roberto Giannoni: "Una vittoria dei santacrocesi di buona volontà, una lista di persone normali che vengono dal paese per cercare di cambiare le cose in meglio. Lasciando stare quelle che vanno bene. Per Santa Croce è un risultato storico, la sinistra governa dal dopoguerra, quetso assume un'importanza politica. Prima cosa da sindaco? Dare una bella pulita a Santa Croce, sarà il giorno della rinascita".