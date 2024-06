Bongiorno confermato sindaco a Cantagallo

Il primo sindaco ufficiale delle elezioni dell'8 e 9 giugno in Toscana arriva da Cantagallo, provincia di Prato. A guidare il comune sarà Guglielmo Bongiorno, a capo della coalizione Cantagallo Destinazione Futuro 2024.

Ha ottenuto il 53,66% dei voti e otterrà 8 seggi. Ha battuto Lorenzo Santi, che a capo della coalizione Ripartiamo Cantagallo si prende il 46,34% dei voti e 4 seggi.

Non si andrà al ballottaggio dato che il comune ha meno di 15mila abitanti. I due candidati succitati erano gli unici in corsa nel comune della Val Bisenzio, per Bongiorno è il proseguimento dell'avventura da sindaco.