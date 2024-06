Viola divieto di avvicinamento all'ex compagna: arrestato 42enne

A Firenze, nella notte di giovedì 6 giugno, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo peruviano di 42 anni che ha violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, emesso circa un mese prima. La donna, residente nel quartiere Campo di Marte, si è allarmata per dei rumori sospetti alla porta di casa e ha notato l'uomo che tentava di entrare utilizzando delle chiavi non ancora restituite. Non riuscendo a entrare per via del chiavistello, la donna ha chiamato i Carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto. L'uomo ha cercato di nascondersi all'ultimo piano del condominio, ma è stato raggiunto e arrestato per la violazione del divieto. Successivamente, il giudice ha aggravato le misure cautelari, imponendogli di presentarsi due volte al giorno presso un comando dei Carabinieri.