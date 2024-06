Abc saluta Matteo Bruni: "Tre anni nel cuore"

Dal 2021 al 2024 ha ricoperto il ruolo di responsabile Minibasket dell’Abc Castelfiorentino facendo crescere l’intero settore per numeri e qualità e alimentando, al tempo stesso, il senso di appartenenza di bambini, famiglie e istruttori.

Dopo tre stagioni ricche di reciproche soddisfazioni, Matteo Bruni saluta Castelfiorentino e lo fa, tra l’altro, nel migliore dei modi, al termine di un bellissimo Trofeo dell’Amicizia che ha rappresentato la giusta e meritata conclusione di un percorso davvero splendido. Una persona che ha portato avanti un incarico oltremodo delicato con serietà, passione e professionalità, mettendo ogni giorno sul campo la propria pluriennale esperienza e le indiscusse qualità umane e morali che ne hanno fatto un esempio, in primis, per gli istruttori più giovani.

“Non ci sono parole per descrivere le soddisfazioni provate in questi tre anni – racconta Matteo -. Ogni allenamento, ogni partita, ogni torneo mi ha regalato emozioni che porterò per sempre con me. Tre anni che resteranno nel cuore come un’esperienza eccezionale per la quale ringrazio la società, il gruppo degli istruttori e degli allenatori, le famiglie e, soprattutto, ogni squadra, dai piccoli del Microbasket fino ai grandi del gruppo Esordienti, con cui sono cresciuto giorno dopo giorno”.

La società ringrazia dunque Matteo per la dedizione, l’abnegazione e il forte senso del dovere che lo hanno contraddistinto in queste tre stagioni alla guida del Minibasket gialloblu, augurandogli tutto il meglio per il futuro sportivo e personale.

