Elezioni Firenze, Rufilli: "Subito al lavoro sui problemi del Quartiere 1"

“E’ stata, come sapevamo, una sfida lunga, difficile ma anche appassionante. Ringrazio i fiorentini che mi hanno dato la loro fiducia. Voglio parlare a chi mi ha eletto ma anche a chi non lo ha fatto. Tante le sfide sul tavolo da affrontare”.

A dirlo è Mirco Rufilli eletto, per il centrosinistra, nuovo presidente del Quartiere 1 alle elezioni comunali dello scorso fine settimana.

“Dopo un anno di commissariamento e per le sfide che investono il Q1, voglio impegnarci tutto me stesso per rispondere alle esigenze di tutti i residenti - dichiara il presidente Rufilli -. Il difficile, ma anche il bello, inizia adesso e mi metterò subito al lavoro per i cittadini di questo quartiere storico di una piccola, ma grande capitale europea investito da fenomeni internazionali come l’overtourism, la sicurezza urbana, la vita notturna e l’abusivismo”.

“Come ho ripetuto in campagna elettorale, vorrei un 'quartiere giusto', 'di tutti', 'sostenibile' e 'sicuro' - dice Rufilli -. Quindi più servizi pubblici, lotta all’abusivismo del suolo pubblico, sostegno alle botteghe di vicinato, più parcheggi, più piste ciclabili e nuove alberature, stop ai pullman turistici in sosta sui lungarni, nuova vita al parco delle Cascine grazie ad attività sportive e culturali e presidi di pubblica sicurezza”.

