Elsacinema all'aperto con il Csa Intifada, torna l'arena estiva

Ancora Elsacinema ancora cinema all'aperto gratuito a Ponte a Elsa nei giardini di via XXV Aprile tutti i giovedì dal 13 giugno al 25 luglio. Quest'anno ricordiamo i 30 anni di Pulp fiction di Tarantino con una proiezione giovedì 27 giugno.

Nonostante le piattaforme abbiano invaso le nostre abitudini trasformandole, facendo diventare "normale" la visione di un film nella solitudine di un salotto su un comodo divano illuminati da una smartv tv o da qualunque altro device, crediamo che sia importante riaffermare l'importanza del significato sociale e della bellezza di vedere un film insieme ad altre persone, nel nostro caso all'aperto tra i pini sorseggiando una buona birra un momento per socializzare la passione del cinema un incontro fuori dalla dipendenza virtuale dei social, e per questa edizione abbiamo inserito due pellicole sulla tematica del transfemminismo grazie a Vanessa Davini che questo inverno ha curato la rassegna transfemminista al csa intifada.

Il programma

Proiezioni puntuali alle ore 22

Giovedì 13 giugno

KUNG FU PANDA 4

Il quarto capitolo della fortunata saga di Kung Fu Panda, a otto anni di distanza dal terzo, sceglie come Maestro Shifu la via della saggezza, e dunque aggiunge alcuni elementi di novità nella trama senza stravolgere l'impianto originale

Giovedì 20 giugno

Per la rassegna transfemminista

TITANE

Il film ha vinto la Palma d'oro al 74º Festival di Cannes (rendendo Julia Ducournau la prima donna a vincere tale premio come regista solista ed è stato anche scelto per rappresentare la Francia nella categoria Miglior Film Internazionale alla 94ª edizione dei Premi Oscar.

Giovedì 27 giugno

Tanti auguri Pulp Fiction!

un film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis e dallo stesso Tarantino.

Giovedì 4 luglio

Bob Marley - One Love

regia di Reinaldo Marcus Green.

Giovedì 11 luglio

Per la rassegna transfemminista

But I'm A Cheerleader (Gonne al bivio)

Regia di Jamie Babbit

Megan è una tipica diciassettenne americana: è fidanzata con un giocatore di football, Jared, e fa la cheerleader. Ma è una ragazza piuttosto naïf: non le piace baciare il suo fidanzato, è gentilissima con le sue amiche cheerleader, nel suo armadietto c'è solo la foto di una ragazza, è vegetariana e è una fan di Melissa Etheridge.

Giovedì 18 luglio

Palazzina Laf

regia di Michele Riondino, al suo debutto alla regia.

È tratto dal libro Fumo sulla città dello scrittore Alessandro Leogrande, scomparso prematuramente, che avrebbe dovuto partecipare anche alla realizzazione della sceneggiatura e a cui il film è dedicato.

Giovedì 25 luglio

Un mondo a parte

Regia di Riccardo Milani

Michele, insegnante nella scuola romana "Alberto Moravia", insoddisfatto della vita professionale condotta nella grande città, decide di dare una svolta alla propria esistenza trasferendosi nel piccolo paese marsicano di Rupe, nome di fantasia di Opi, nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo

