Festa dei Donatori di Sangue Fratres a Montecalvoli: il programma

Inizia mercoledì 19 giugno la consueta Festa annuale dei Donatori di Sangue Fratres di Montecalvoli con un'apericena con sorpresa organizzato in collaborazione con il Circolo ACLI di Montecalvoli presso la piazza del Comune a Montecalvoli Alto. Giovedì 20 giugno presso il Circolo ARCI La Perla serata danzante con esibizione ed animazione della Scuola di Ballo F.C. Fornacette Social Dance Scholl. Sabato 22 giugno alle 17.00 ritrovo presso la sede con sfilata, per le vie del centro storico, dei labari e deposizione corona al monumento ai caduti, dopo di che Santa Messa del Donatore alle ore 18.00 ed a seguire aperitivo e cena presso il Ristorante Oasi al Lago di San Donato aperta a tutti, con premiazione dei donatori e lotteria con ricchi premi. Ingresso a offerta. Sia per l'apericena del 19 giugno che per la cena del 22 giugno la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonando al 346/5410276.