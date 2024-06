Incidente auto-bici, il cugino del ciclista accoltella automobilista: arrestato

Aggredito con un colpo di coltello al petto alle prime luci del mattino di ieri in via Montanelli a Pisa. Un 36enne italiano è stato colpito dopo che in auto con un'amica ha avuto un incidente con una persona che viaggiava in bici. La discussione è tracimata nell'aggressione fisica violenta. In aiuto del ciclista è infatti giunto il cugino che l'ha accoltellato con un coltello a serramanico. Per la prontezza di riflessi del ferito, la lama non è entrata in profondità. La volante della questura è giunta sul posto e in breve tempo ha ricostruito i fatti, chiarendo che il presunto aggressore viveva a pochi metri da dove accaduto il fatto. In casa sono stati trovati i due uomini ancora sporchi di sangue. Hanno poi confessato quanto accaduto, indicando anche dove avevano nascosto il coltello. L'uomo è finito in carcere per tentato omicidio al Don Bosco di Pisa.