MMAB al 'fresco', prestito bibliotecario viaggiante per giugno e luglio

Dal 12 giugno al 12 luglio il MMAB si sposta all’ombra degli alberi per leggere storie e prestare libri a bambini e bambine di tutte le età! Un vero e proprio punto prestito viaggiante, pronto a salpare per strabilianti avventure a bordo dei libri accuratamente selezionati dai nostri bibliotecari.

Il progetto intende valorizzare il potere della lettura ad alta voce trasportandola nei luoghi maggiormente frequentati dai bambini d’estate: i parchi e i giardini della città. Le letture animate hanno la capacità di attirare e coinvolgere grandi e piccini, stimolando l’immaginazione e mettendo così le basi per un sano rapporto con i libri, fin dai primi anni di vita.

Le famiglie troveranno letture animate e una selezione di libri per il prestito in piazza VIII marzo e al Parco dell’Ambrogiana nei seguenti giorni e orari:

- mercoledì 12/06 Piazza 8 marzo – ore 10.30

- mercoledì 19/06 Piazza 8 marzo – ore 10.30

- mercoledì 26/06 Piazza 8 marzo – ore 10.30

- venerdì 28/06 Ambrogiana – ore 18.00 in occasione di Fool Park

- mercoledì 03/07 Piazza 8 marzo – ore 10.30

- mercoledì 10/07 Piazza 8 marzo – ore 10.30

- venerdì 12/07 Ambrogiana – ore 18.00 in occasione di Fool Park

Gli incontri sono liberi e gratuiti per tutti: un modo per affrontare l’estate in città all’insegna della fantasia e dell’immaginazione!

Per informazioni: 0571 – 15 90 300 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa