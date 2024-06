Castelfranco al centrodestra: il possibile Consiglio e i più votati

Fabio Mini è il nuovo sindaco di Castelfranco di Sotto e la sua nomina è storica, mai nel dopoguerra il comune era andato al centrodestra. Chi è che entrerà in Consiglio? Per ora si possono fare solo previsioni in base alle preferenze: al gruppo di Mini toccheranno 11 seggi, a Grossi 4, mentre solo 1 a Silvia Valori Liberati e sarà verosimilmente lei a sedersi in Consiglio.

Ci sono da segnalare comunque exploit notevoli come quello di Ilaria Duranti che ha preso oltre trecento preferenze, oltre cento in più rispetto a Nicola Sgueo, il secondo in questa particolare classifica: Duranti sarà all'opposizione, Sgueo entrerà invece in maggioranza.

Di seguito l'elenco dei più votati delle due liste in ordine decrescente. In grassetto i papabili a entrare in Consiglio comunale basandosi solo sui voti ottenuti, quindi ancora non è una composizione ufficiale ma ufficiosa.

Lista per Fabio Mini - sindaco Fabio Mini

Sgueo Nicola 227

Gambaccini Claudia 214

Ghiribelli Monica 210

Bartoli Davide 177

Calò Giuseppe 153

De Donato Filomena 135

Cretella Vittorio 109

Illuminati Giancarlo 80

Mariotti Paola 80

Frullini Lilia 77

Fiaschi Emanuele 71

Pieri Daniele 65

Aringhieri Rudy 46

Morosi Simone 45

Genua Meaury Domenico Josè 16

Mungo Elena 8

Castelfranco Unita - Federico Grossi consigliere minoranza

Duranti Ilaria 349

Boldrini David 212

Benedetti Simone 177

Picchi Cristina 164

Ciullo Dario 154

Pertici Stefano 153

Banchini Davide 149

Marvogli Stefania 133

Cecchini Giulia 105

Scaduto Giosafat 100

Aringhieri Monica 92

Gigli Giovanna 88

Pucci Guglielmo 75

Azzena Alessio 50

Foggi Ornella 40

Colombini Sandy 27

Lista civica per Castelfranco - Silvia Valori Liberati consigliera minoranza

Storti Antonio 67

D'Addario Paolo 60

Toni Chety 51

Donati Isabella 48

Paradisi Paolo 31

Caracciolo Milva 29

Sow Ibrahima 23

Dal Canto Daniel 20

Maio Melissa 20

Carli Francesco 18

Albanese Lorenzo 15

Mannini Roberto 14

Taddei Chiara 13

Barone Samuele 11

Cambrini Marcella 11

Veshti Brunilda 4