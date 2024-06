Sfruttamento dei lavoratori nel Senese, ai domiciliari imprenditore

Arrestato imprenditore straniero per sfruttamento dei lavoratori. I carabinieri dell'ispettorato del lavoro e i carabinieri forestali hanno eseguito degli accertamenti in una ditta del Senese, per chiarire la situazione di 10 persone al lavoro in nero. Salari più bassi rispetto alle attività svolte, orari di lavoro fuori dalla normativa sono state le cause che hanno portato all'arresto da parte di carabinieri e guardia di finanza.

Il coinvolgimento delle fiamme gialle è servito a ricostruire il profilo economico-finanziario del titolare dell’azienda. Il pm ha accolto la proposta della procura per gli arresti domiciliari e il sequestro di due ditte individuali e di 17.476 euro per l'ingiusto profitto ai danni di lavoratori.