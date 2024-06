Anche Empoli ospiterà lo scudetto della Libia: i dettagli

Lo scudetto della Libia, riporta La Repubblica, verrà deciso in Toscana, in una sorta di tour attraverso la nostra regione. Sei squadre si affronteranno in un girone all’italiana, con un eventuale spareggio in caso di parità in classifica, il tutto disputato in tre stadi toscani: lo stadio di Pisa, lo stadio di Empoli e il Curva Fiesole del Viola Park a Bagno a Ripoli.

Le partite si svolgeranno dal 26 giugno al 9 luglio, in seguito a un accordo stipulato tra il Governo italiano e quello libico.

L’accordo recentemente stipulato dal governo italiano ed il primo ministro ad interim della Libia, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. Le sei squadre che parteciperanno saranno l’Al-Nasr Bengasi, l’Al-Ahly Bengasi e l’Al-Akhdar che si sono piazzate ai primi posti del girone A di Prima lega libica, insieme a Al-Ahly Tripoli, Al-Shawehly e Al-Madina, provenienti del girone B. Michele Bufalino