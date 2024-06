Donna trovata morta in un campo nomadi nel Pistoiese, aperta indagine per omicidio

La Procura di Pistoia ha aperto un'inchiesta per omicidio contro ignoti sulla vicenda della 39enne trovata morta in un campo nomadi a Molin Nuovo, Buggiano, vicino ai prefabbricati in cui viveva con una comunità Sinti. Dall'esame preliminare, la donna sarebbe deceduta per asfissia causata da strangolamento e presentava ecchimosi sul collo. Pare che qualcuno abbia cercato di far sembrare la morte un suicidio per impiccagione, ma sul luogo non è stata trovata alcuna corda e non c'è evidenza di rottura dell'osso ioide, un segno tipico di impiccagione. Il compagno della vittima è stato interrogato dai carabinieri come persona informata sui fatti. La polizia ha ascoltato diverse persone per raccogliere informazioni utili all'indagine.