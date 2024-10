Morta nel campo nomadi: per il pm fu suicidio

Una donna di 39 anni fu trovata morta l'11 giugno scorso a Buggiano (Pistoia) in un campo, adiacente alla propria abitazione, la quale si trovava in un gruppo di prefabbricati abitati da tempo da una comunità sinti. Era stata aperta un'indagine per omicidio, ma oggi il pm ha chiesto l'archiviazione del caso propendendo per l'ipotesi del suicidio.

Per la procura di Pistoia non fu un omicidio la causa della morte. Per il marito di 44 anni, iscritto da subito nel registro degli indagati, non sarebbero emerse responsabilità dalle indagini. Fra l'altro nelle ore del decesso l'uomo si trovava a Prato. L'ipotesi di uno strangolamento con successiva messa in scena di un suicidio, la prima formulata dagli inquirenti, è quindi decaduta in favore di quella del suicidio. Spetterà al gip adesso la decisione di accogliere o meno la richiesta di archiviazione.

