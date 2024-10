Su un'auto rubata, incontrano per caso la polizia: fuggono e vengono arrestati

Traditi dalla paura di essere scoperti, due giovani italiani di 20 e 25 anni che guidavano un'auto rubata si sono impauriti alla vista dei Carabinieri e sono fuggiti, scatenando così inseguimento e arresto. La scorsa notte a Buggiano, i due hanno incontrato per caso la pattuglia, che si trovava lì a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza per colpi di arma da fuoco, segnalazione poi rivelatasi non vera.

Alla vista della pattuglia i due alla guida di una Volvo, che poi è risultata essere stata rubata a Montecatini Terme, si sono dati alla fuga scatenando così un inseguimento durato finchè la macchina in fuga non ha avuto un incidente pochi chilometri dopo. Sono stati quindi arrestati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

